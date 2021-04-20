منافسات ما بين الأندية للكاف : سحب قرعة الدور ربع النهائي "عن بعد" يوم 30 أفريل

أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، هذا الثلاثاء قرارا بمنع حضور ممثلي الأندية المتأهلة قرعة الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال و كاس الكونفدرالية لنسخة الموسم الحالي 2020-2021،، المقرر إجراؤها يوم 30 أفريل الجاري بسبب وباء كورونا .

وأكد "الكاف" في بيانه أن إجراء قرعة الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لهذا الموسم، سيكون "أون لاين"، دون حضور ممثلي الأندية أو وسائل الإعلام، في إطار الإجراءات الاحترازية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم أجمع.

وتأهلت 8 فرق من 6 دول مختلفة إلى الدور ربع النهائي وهي كالتالي: الأهلى المصري ، سيمبا التنزاني، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، الوداد البيضاوي المغربي، شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

و ستكون الكرة الجزائرية ممثلة بفريقي شباب بلوزداد و مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الأبطال و شبيبة القبائل و وفاق سطيف في كاس الكونفدرالية.