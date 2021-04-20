كأس الرابطة : نصر حسين داي و نجم مقرة و أولمبي المدية الى ثمن النهائي

تأهلت أندية نصر حسين داي و نجم مقرة و أولمبي المدية الى ثمن نهائي كأس الرابطة لكرة القدم المحترفة, بعد تغلبها هذا الثلاثاء داخل الديار على جمعية عين مليلة (4-0) و شباب قسنطينة (3-0) و أولمبي الشلف (2-1) على التوالي في إطار الدور التمهيدي.

فبالعاصمة, لم تجد "النصرية" أي عناء لتجاوز عقبة جمعية عين مليلة حيث أمطرت شباكها برباعية كاملة, وقعها بوسالم (ثنائية) و بانوح (ثنائية), لتضرب موعدا في الدور القادم مع شبيبة القبائل.

و بشرق البلاد, حقق نجم مقرة, الذي يعاني في البطولة, فوزا كبيرا على حساب شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة, تداول على تسجيلها علي حيمود (د 30), دمان (د 67) و الحاج بوقاش (د 73).

ويواجه ممثل ولاية المسيلة في الدور القادم شباب بلوزداد على ميدان هذا الأخير.

من جهته, تمكن أولمبي المدية من الإطاحة بجمعية الشلف بفضل هدفي كنيش (د 7) و الغوماري (د 41), بينما قلص الضيوف, الذين سجلوا خلال المباراة طرد مدربهم إيغيل و لاعبهم بن قرينة, الفارق عن طريق خالد دحامني.

في الدور المقبل, يستقبل أبناء "التيطري" فريق اتحاد بلعباس يوم 30 أفريل.

و كانت مولودية وهران أول متأهل للدور ثمن النهائي بعدما تغلبت على مضيفها أهلي برج بوعريريج بضربات الترجيح, سهرة الجمعة في افتتاح هذه المنافسة التي أعيد بعثها استثناء هذا الموسم بعد إلغاء كأس الجزائر بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

نتائج الدور التمهيدي :

أولمبي المدية - أولمبي الشلف 2-1

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 4-0

نجم مقرة - شباب قسنطينة 3-0

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران 0-0 (تأهل مولودية وهران 3-2 بركلات الترجيح).