الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي

نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من جدار الجدار الرملي الفاصل بين الاراضي الصحراوية (جدار الذل والعار), حسب البلاغ العسكري رقم 160 الصادر الثلاثاء, عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) , أن الجيش الصحراوي قصف بشكل عنيف اليوم تخندقات قوات الاحتلال المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد و منطقة لعكد قطاع المحبس.

كما شن الجيش الصحراوي قصفا مكثفا استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة اودي لثل قطاع الفرسية و منطقة تنيليك قطاع البكاري , حسب البيان.

وتتواصل هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2021, مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار (الذل والعار) , يضيف البيان.