﻿ عمار براهمية رئيسا جديدا لمجلس إدارة المولودية

تم تعيين عمار براهمية رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم لنادي مولودية الجزائر، حسبما أعلنه نادي الرابطة الاولى اليوم الثلاثاء.

وصرحت مديرية النادي في بيان نشرته على صفحتها "فايسبوك" أن " عمار براهمية عُيّن رسميا كرئيس جديد لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم لنادي مولودية الجزائر وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021".

وحسب نفس المصدر، "جاء قرار تعيين براهمية على رأس الشركة الرياضية ذات الأسهم لنادي مولودية الجزائر في وقت سابق من نهار اليوم عقب الاجتماع الهام الذي جمع بين مختلف أعضاء مجلس الإدارة".

وتم اتخاذ هذا القرار بعد قبول المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع "استقالة الرئيس السابق لمجلس الإدارة عبد الناصر ألماس".

ينحدر براهمية من منطقة الناظور بولاية قالمة وهو عداء سابق في المسافات المتوسطة، إذ حاز على عدة ألقاب وطنية ودولية خلال سنوات السبعينات، لاسيما مسافة 1500 متر.