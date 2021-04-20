﻿ إنشاء شركة مختلطة بين "سوناطراك" و"سونلغاز" لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة

20/04/2021 - 22:17
اقتصاد
وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء شركة مختلطة بين المجمعين، مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء شركة مختلطة بين المجمعين، مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
و اوضح نفس المصدر ان الموافقة على انشاء هذه الشركة المختلطة "سوناطراك" (50 بالمائة) / "سونلغاز" (50 بالمائة)، جرت خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية "سوناطراك" / "سونلغاز"، الذي ترأسه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر الوزارة، و بحضور كل من وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و كذا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، بصفته ضيف شرف.
كما عرف اللقاء مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص.