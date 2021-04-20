﻿ إنشاء شركة مختلطة بين "سوناطراك" و"سونلغاز" لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لمجمعي "سوناطراك" و "سونلغاز"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء شركة مختلطة بين المجمعين، مكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، تحت اشراف وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

و اوضح نفس المصدر ان الموافقة على انشاء هذه الشركة المختلطة "سوناطراك" (50 بالمائة) / "سونلغاز" (50 بالمائة)، جرت خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية "سوناطراك" / "سونلغاز"، الذي ترأسه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر الوزارة، و بحضور كل من وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و كذا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، بصفته ضيف شرف.

كما عرف اللقاء مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص.