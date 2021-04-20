كشف المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي عن برنامج نشاطاته لشهر رمضان، المتضمن أساسا مسرحيات و ندوات علمية و لقاءات أدبية، والتي ستكون حصريا عبر الشبكة العنكبوتية بسبب جائحة كورونا فيروس.
وستسمح المواعيد اليومية على قناة المسرح الوطني الجزائري عبر اليوتوب و التي ستمتد الى غاية 9 مايو المقبل، لرواد الانترنيت من مختلف الأعمار بالترفيه عن أنفسهم، من خلال أولا برمجة مسرحيات للكبار ما بين الساعة السادسة مساء والثانية صباحا.
ويتعلق الأمر ب "لعبة العرش" (المسرح الجهوي لقالمة) و " خاطيني" (للمسرح الجهوي لمستغانم) و "الجدار الخامس" (المسرح الجهوي لسيدي بلعباس) و " الصفقة" (المسرح الجهوي لتيزي وزو) و "نستناو في الحيط" (الجمعية الثقافية نوميديا لبرج بو عريريج) و "شكون يخدع شكون" (المسرج الجهوي لسكيكدة) و "أرامل" (المسرح الجهوي لقسنطينة) و "سكورة" (المسرح الجهوي لعنابة) و " أرلوكان، خادم السيدين" (المسرح الجهوي لوهران) و كذا "الزاوش" (المسرح الوطني الجزائري).
كما ستعرض لفائدة جمهور الأطفال مسرحيات "صديق البيا" و " جيل أنترنيت" و كذا "بوفرططو و العسل" عبر الشبكة العنكبوتية من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الثامنة ليلا وذلك إلى غاية 08 مايو المقبل، حسب برنامج المسرح الوطني الجزائري.
ومن جهة أخرى، سيمكن لهواة الفكر و النقاش متابعة مواضيع ذات صلة بالفن الرابع ينشطها أكاديميون و جامعيون و نقاد و مهنيين من خلال سبع ندوات علمية من "منتدى همزة وصل" وتكون هذه الحصص مبرمجة كل يومي الأحد و الخميس على الساعة العاشرة مساء خلال هذا الشهر الكريم إضافة إلى أربعة ملتقيات أدبية منظمة في إطار "منتدى المسرح الوطني الجزائري" المقررة كل يوم الأربعاء بعد الإفطار وفي نفس المواقيت.
المسرح الوطني الجزائري يطلق برنامج النشاطات الافتراضية الخاص بشهر رمضان
كشف المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي عن برنامج نشاطاته لشهر رمضان، المتضمن أساسا مسرحيات و ندوات علمية و لقاءات أدبية، والتي ستكون حصريا عبر الشبكة العنكبوتية بسبب جائحة كورونا فيروس.