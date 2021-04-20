المسرح الوطني الجزائري ﻿يطلق برنامج النشاطات الافتراضية الخاص بشهر رمضان

كشف المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي عن برنامج نشاطاته لشهر رمضان، المتضمن أساسا مسرحيات و ندوات علمية و لقاءات أدبية، والتي ستكون حصريا عبر الشبكة العنكبوتية بسبب جائحة كورونا فيروس.

وستسمح المواعيد اليومية على قناة المسرح الوطني الجزائري عبر اليوتوب و التي ستمتد الى غاية 9 مايو المقبل، لرواد الانترنيت من مختلف الأعمار بالترفيه عن أنفسهم، من خلال أولا برمجة مسرحيات للكبار ما بين الساعة السادسة مساء والثانية صباحا.

ويتعلق الأمر ب "لعبة العرش" (المسرح الجهوي لقالمة) و " خاطيني" (للمسرح الجهوي لمستغانم) و "الجدار الخامس" (المسرح الجهوي لسيدي بلعباس) و " الصفقة" (المسرح الجهوي لتيزي وزو) و "نستناو في الحيط" (الجمعية الثقافية نوميديا لبرج بو عريريج) و "شكون يخدع شكون" (المسرج الجهوي لسكيكدة) و "أرامل" (المسرح الجهوي لقسنطينة) و "سكورة" (المسرح الجهوي لعنابة) و " أرلوكان، خادم السيدين" (المسرح الجهوي لوهران) و كذا "الزاوش" (المسرح الوطني الجزائري).

كما ستعرض لفائدة جمهور الأطفال مسرحيات "صديق البيا" و " جيل أنترنيت" و كذا "بوفرططو و العسل" عبر الشبكة العنكبوتية من الساعة الثالثة مساء إلى الساعة الثامنة ليلا وذلك إلى غاية 08 مايو المقبل، حسب برنامج المسرح الوطني الجزائري.

ومن جهة أخرى، سيمكن لهواة الفكر و النقاش متابعة مواضيع ذات صلة بالفن الرابع ينشطها أكاديميون و جامعيون و نقاد و مهنيين من خلال سبع ندوات علمية من "منتدى همزة وصل" وتكون هذه الحصص مبرمجة كل يومي الأحد و الخميس على الساعة العاشرة مساء خلال هذا الشهر الكريم إضافة إلى أربعة ملتقيات أدبية منظمة في إطار "منتدى المسرح الوطني الجزائري" المقررة كل يوم الأربعاء بعد الإفطار وفي نفس المواقيت.

