نشوب حريق مهول بسوق القرابة للخضر والفواكه وسط المدينة سيدي بلعباس

نشب مساء اليوم الثلاثاء حريق مهول بالسوق المغطاة للخضر والفواكه المعروف باسم "القرابة" بحي الأمير عبد القادر وسط مدينة سيدي بلعباس حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحريق نشب بدقائق قليلة قبل موعد الإفطار في الوقت الذي كان فيه السوق مغلقا فلم يتم تسجيل خسائر بشرية في حين سجلت خسائر مادية وانتشار كثيف للدخان بالمكان ما تسبب في حالة هلع وسط السكان المجاورين لهذا السوق.

وكشف ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية جندت من أجل إخماد الحريق 50 عونا من مختلف الرتب إلى جانب تسخير 8 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وذلك تحت المدير المحلي للحماية المدنية.

للإشارة كان والي الولاية مصطفى ليماني قد تنقل إلى عين المكان رفقة قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس ومصالح الأمن وسونلغاز للوقوف على عملية تدخل مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق .

هذا وفتحت من جهتها المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف هذا الحادث.

