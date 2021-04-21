تراجع حصيلة الصندوق الوطني للزكاة خلال سنة 2020 إلى 730 مليون دج

تراجعت حصيلة الصندوق الوطني للزكاة خلال سنة 2020 لتصل إلى 730 مليون دج, مقارنة بأزيد من 54 ر1 مليار دج تم تحصيلها خلال سنة 2019, حسبما أفاد به المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, لخميسي بزاز.

و أوضح لخميسي في حوار لوأج, أن حصيلة الصندوق الوطني للزكاة الخاصة بسنة 2020 لم تتجاوز 730 مليون دج, بعد أن بلغت 54 ر1 مليار دج خلال سنة 2019, معللا سبب هذا التراجع بغلق المساجد خلال شهر مارس من السنة الماضية في إطار التدابير الرامية إلى الحد من انتشار و تفشي فيروس كورونا.

وقال ذات المسؤول أن الحملة الوطنية التاسعة عشر (19) لصندوق الزكاة و الخاصة بسنة 2020, "لم تحقق الايرادات التي كان يفترض أن تصل إليها, بعد غلق بيوت الله و بالتالي عدم تمكن المواطنين من دعم الصناديق التي توجد على مستوى المساجد".

و عاد المتحدث للتذكير بأن كل عائدات الصندوق وجهت إلى العائلات المعوزة مع استمرار الجائحة و تضرر الكثيرين من تداعيات هذا الفيروس, وهوما يندرج ضمن الغايات الاساسية التي جاء من أجلها الصندوق و الذي اطلق لأول مرة سنة 2003 .

و ساهم الصندوق الوطني للزكاة بحسب أرقام سابقة لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في منح ما يزيد عن 4 ملايين استفادة, فيما ينتظر أن يتم تحويل هذه الآلية إلى الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة "قريبا", بعد أن تم على مستوى الحكومة مناقشة مشروع مرسوم تنفيذي في السابع من شهر أبريل الجاري, يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ويحدد قانونه الأساسي.

ويهدف مشروع هذا النص إلى "إنشاء هيئة وطنية وتحديد قانونها الأساسي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) توضع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, وتكلف بتسيير واستغلال وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية العامة وجمع الزكاة وتوزيعها وتنميتها.

المصدر : وأج