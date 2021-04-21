شرف الدين عمارة يستلم رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

تسلَم شرف الدين عمارة، رسميا، رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عقب انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العامة، خلفا للرئيس المنتهية عهدته، خير الدين زطشي وكان عمارة قد انتخب، الخميس الماضي، رئيسا لاتحاد الكرة بـ75 صوتا من أصل 88.

وجرت مراسم تسليم المهام بين الرئيس المنتهية عهدته خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، الرئيس المنتخب حديثا على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الثلاثاء بمقر الفاف بدالي إبراهيم بالعاصمة.

وقد سبق هذا الحفل جلسة، استعرض خلالها زطشي جميع الملفات المهمة المتعلقة بإدارة "الفاف" والتي تشكل جزءًا من إجراءات عملية تسليم المهام، مع التذكير بالمشاريع الجارية والمواعيد القادمة، خاصة تلك المتعلقة بالمنتخب الوطني كتصفيات لكأس العالم قطر 2022 والتي ستنطلق في شهر جوان القادم.

من جانبه وفي تدخله أشاد شرف الدين عمارة بالعمل الذي أنجزه المكتب الفيدرالي المنتهية عهدته، مذكرا بالتزاماته التي تم عرضها من خلال برنامجه على أعضاء الجمعية العامة المنعقدة يوم الخميس 15 أفريل الفارط، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية.

بعد ذلك، جاء دور رئيس لجنة تسليم المهام محمد قكرنوز لقراءة المحضر الذي أكد فيه أن هذا الإجراء تم في إطار التزام صارم باللوائح المعمول بها.

وكما حضر المراسيم أيضا العضوان الآخران في لجنة تسليم المهام مصطفى لقباني وأحمد خبوز، ومولدي عيساوي، العضو الجديد في المكتب الفيدرالي، ومحمد ساعد، الأمين العام للفاف وفطومة بادليس مديرة المالية بالفاف.

في نهاية الجلسة، وقع كل من زطشي وعمارة على مستند تسليم المهام، قبل الإدلاء ببعض التصريحات لقناة التلفزيون العمومي وقناة "الفاف".