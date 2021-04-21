فراحتة للإذاعة: تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية سحب للأموال بالبطاقة الذهبية عبر موزعات البنوك

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فراحتة عن تسجيل 4 ملايين و500 ألف عملية لسحب الأموال بالبطاقة الذهبية عبر موزعات البنوك وتسجيل 190 ألف عملية للدفع الالكتروني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأضاف ميلود فراحتة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن 190 ألف عملية للدفع الالكتروني تمت عبر 32 ألف موزع وتم تسجيل قرابة 4 ملايين و500 ألف عملية قام بها أصحاب البطاقة الذهبية للبريد عبر موزعات البنوك خلال الثلاثي الأول من 2021.

ولتقليص استعمال السيولة النقدية في المعاملات التجارية قال ميلود فراحتة إنه سيتم ربط شبكة الدفع الالكتروني التابعة للبنوك مع الشبكة الخاصة ببريد الجزائر للسماح لأصحاب البطاقات الذهبية بتسديد فواتير75 متعاملا عبر الانترنيت.

كما أوضح المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية -الجزائر وسط - يحيى نور الدين أن جميع الموزعين الماليين لدى البنوك العمومية والخاصة يوفرون خدمة استعمال هذه البطاقة بسعر جد معقول حيث لا يتعدى الفرق في التسعيرة 20 دينار فقط.

من جهتهم أعرب بعض المواطنين في ميكروفون القناة الإذاعية الأولى عن استحسانهم لتعميم استعمال البطاقة الذهبية التابعة للبريد عبر موزعات البنوك نظرا لما تقدمه هذه العملية من خدمات، منها ربح الوقت وتفادي الطوابير.

المصدر:الإذاعة الجزائرية