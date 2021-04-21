كورونا : 182 إصابة جديدة, 129 حالة شفاء و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 129 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه, هذا الأربعاء , بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

و قد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة -حسب البيان- 120.174 حالة, من بينها 182 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83765 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3172 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".