كأس الكاف: وفاق سطيف يفرض التعادل السلبي على أورلاندو بيراتس و"الكناري" تفوز على كوتون سبور

فرض وفاق سطيف التعادل السلبي (0-0) على مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ، بينما فازت شبيبة القبائل خارج الديار على كوتون سبور الكاميروني بثنائية لواحد، هذا الأربعاء في إطار الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد وفاق سطيف 5 نقاط في المركز الثالث، بينما رفع أورلاندو بيراتس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول للمجموعة الأولى.

ويحتاج فريق وفاق سطيف للفوز في المباراة المقبلة أمام أهلي بن غازي الليبي مقابل تعادل أو خسارة اينمبا على أرضية ميدانه في آخر جولة أمام أورلاندو بيراتس، لضمان تأهله إلى الدور الربع نهائي من المنافسة الإفريقية.

من جهته حقق فريق شبيبة القبائل فوز ثمين على مضيفه نادي كوتون سبور الكاميروني، بنتيجة 2-1، تحميل توقيع رضا بن سايح في الدقيقة 63 ووليد بن شريفة في الدقيقة 68، وقلص الفارق لكوتون سبور اللاعب تومبي اليمي في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا الفوز الثمين، يلتحق فريق "الكناري" بكوتون سبور الكاميروني في كرسي الصدارة برصيد 9 نقاط لكل منهما ويعزز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل استضافة متذيل الترتيب نابسا ستارز الزامبي بمناسبة الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.