وزارة التجارة: إنتاج أزيد من 48 ألف طن من زيت المائدة خلال النصف الأول من أفريل

أفادت وزارة التجارة، هذا الأربعاء، أن الكمية المنتجة من مادة زيت المادة خلال النصف الأول من شهر أفريل الجاري بلغت 48.701 طن، والتي تعادل تغطية احتياجات شهر كامل من هذه المادة، و المقدرة بـ 48 ألف طن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لزيت المائدة في الجزائر حوالي 3500 طن/اليوم، مقابل استهلاك يومي مقدر بـ 1600 طن، حسب الوزارة.

وقدرت الكميات المنتجة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى النصف الأول من شهر أفريل، لمختلف العلامات، بـ 116.348 طن والتي تغطي احتياجات المستهلك لمدة شهرين و 12 يوما.

وعرفت مادة زيت المائدة في الآونة الأخيرة "بعض الاختلالات في سلسلة التوزيع وليس في الإنتاج"، حسب الوزارة التي أشارت إلى أن كمية الإنتاج لشهر مارس الماضي بلغت 67.647 طن مقابل احتياجات استهلاك شهري تقدر بـ 48.000 طن، أي بفارق 19.647 طن.

و ذكرت بأن المخزون من المادة الأولية خلال الفترة الأخيرة (إلى غاية 19 أفريل 2021) لوحدات الإنتاج الخمس تقدر بــ108.518 طن.

وبالعودة إلى جدول مرفق بإحصائيات الوزارة، يوضح كميات الإنتاج الفعلية لكل علامة تجارية على حدى، يلاحظ أن كمية إنتاج مادة زيت المائدة خلال النصف الأول من شهر أفريل الجاري(15 يوما)، بلغت بالنسبة لعلامة سيم 8.884 طن، وسيفيتال 25.429 طن وعافية 4.438 طن و لابال 2.020 طن وبروليبوس 7.930 طن، وهو ما يشكل إنتاجا إجماليا قدره 48.701 طن من الإنتاج يكفي لتغطية احتياجات شهر كامل.

يذكر أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 4 مارس إلى غاية 21 أفريل الجاري من حجز كمية تبلغ 92 طن من مادة زيت المائدة مخزنة بغرض المضاربة.