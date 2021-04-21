الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من جدار الجدار الرملي الفاصل بين الاراضي الصحراوية (جدار الذل والعار)، حسب البلاغ العسكري رقم 161 الصادر هذا الأربعاء، عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت اليوم تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي المسمار و العرية بقطاع اتويزكي، ومنطقة الرثراثيات بقطاع الكلتة، وقد أسفر القصف عن تدمير مقر قيادة القاعدة المستهدفة".

كما شن الجيش الصحراوي "قصفا عنيفا استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة انقاب العبد ومنطقة انقاب ازركي بقطاع حوزة، ومنطقة ازمول ام خملة قطاع ام ادريكة، ومنطقة لعكد قطاع المحبس"، حسب ذات البيان.

وتتواصل هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ خرق قوات الاحتلال المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2021، مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار (الذل والعار)، يضيف البيان.