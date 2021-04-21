رزيق: عودة الأسعار إلى مستوياتها العادية في الأيام المقبلة

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، الأربعاء، أن أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، التي شهدت ارتفاعا منذ بداية رمضان، ستعود إلى مستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة.

وقال الوزير على هامش حفل تدشين مركز تجاري جديد بغرب العاصمة أن "أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، التي سجلت طلبا كبيرا، ستشهد خلال الأيام المقبلة عودة إلى المستويات العادية كما كانت قبل شهر الصيام"، مضيفا أن الأسعار في تراجع وتتجه تدريجيا نحو مستوياتها العادية.

وأشار على سبيل المقارنة إلى أن العديد من المواد التي سجلت ارتفاعا في الأسعار خلال اليوم الأول من رمضان في السنوات الماضية بقيت مستقرة هذه السنة.

و حسب رزيق، فإن ارتفاع أسعار بعض البضائع منذ بداية الشهر الفضيل يعود إلى الطلب القوي مقابل استقرار في العرض مضيفا أنه يجب على المواطن أن يدرك أن بعض المنتوجات ليست في موسمها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

"غير أن هذا لا يستثني وجود بعض الفئات من التجار الذين يستغلون هذه الفرصة من اجل المضاربة في الأسعار"، يقول رزيق مبرزا جهود وزارة التجارة، بالتعاون مع مصالح الأمن و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، في إطار العمل اليومي من أجل مكافحة المضاربة.

و يقع المركز التجاري الجديد الذي حمل اسم "غاردن سيتي" بدالي ابراهيم حيث يضم 120 محلا (للموضة و المواد الغذائية و الخدمات) و 28 مطعما بالإضافة إلى العديد من الفضاءات الثقافية منها 4 قاعات سينما.