الاذاعة الجزائرية تنظم هذا الخميس يوما مفتوحا حول الاستعدادات للتشريعيات القادمة

تنظم الاذاعة الجزائرية بكل قنواتها الوطنية و الموضوعاتية و الجهوية هذا الخميس يوما مفتوحا حول استعدادات المجتمع و الهيئات الرسمية و الطبقة السياسية للإنتخابات التشريعية للثاني عشر جوان 2021

اليوم المفتوح يتضمن بلاطوهات نقاش و استطلاعات و فقرات إذاعية متنوعة تحاول ملامسة مدى تفاعل المجتمع و فعالياته مع هذا الاستحقاق الوطني الهام ومستوى جاهزية الفاعلين السياسيين من أحزاب سياسية و قوائم حرة لدخول هذا المعترك الانتخابي ومكانة الشباب و المرأة و الكفاءات العلمية في قوائم الترشيحات ، كما سيفتح نوافذ أمام الخبراء السياسيين و الاقتصاديين و المواطنين لإبداء أرائهم حول ما هو منتظر ومأمول من البرلمان القادم من أعمال ومبادرات من شأنها إعطاء مصداقية أكبر للغرفة السفلى للبرلمان ، و تغيير الصورة النمطية المعهودة عن المؤسسة.