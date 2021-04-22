﻿ رئيس الجمهورية يوقع أمرا يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات التشريعيات ب 5 أيام

22/04/2021 - 14:35

وقع رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، أمرا يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 جوان بخمسة أيام، حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء، وقع رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أمرا يعدل ويتمم الامر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ 10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 بـ 5 أيام".

وبذلك "يصبح آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات يوم 27 أفريل 2021 عوض 22 أفريل 2021"، وفقا لما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.

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