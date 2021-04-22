واجعوط يكشف عن مراجعة التقويم البيداغوجي لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي

كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط هذا الخميس خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من القطاعات عن مراجعة التقويم البيداغوجي لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي.

وأضاف محمد واجعوط أن قطاعه بصدد تحضير جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب المدرسي وعزوف التلاميذ عن الدراسة وتأتي في مقدمتها مراجعة كيفيات التقويم البيداغوجي من أجل تحسين تفعيل التعليم المكيف للتكفل بالتلاميذ في وضعية تأخر دراسي.

وتكريسا لمبدأ الشفافية في عملية التوظيف أعلن وزير التربية عن عودة مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق برتب التعليم لا سيما بالنسبة لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.

كما أشار الوزير إلى أنه تم تنصيب لجنة مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي وفقا لدفتر شروط لاعادة النظر في احتياجات قطاع التربية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية