المدير العام للإذاعة الجزائرية: الإعلام الجواري يساهم في تحقيق التنمية

أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، على دور الإذاعات الجهوية في توعية الرأي العام بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 12 جوان المقبل.مذكرا باحترافيتها التي تجسدت على أرض واقع في عدة مواعيد عرفتها الجزائر.

و في تسجيل للقناة الأولى تطرق بغالي إلى دور الإعلام الجواري في تحقيق التنمية في الجزائر،كما تحدث عن احترافية الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية و الموضوعاتية في تغطية المواعيد الهامة .

من جهتها تطرقت رئيسة تحرير القناة الأولى بريزة برزاق،إلى المرافقة الدائمة التي تضمنها الإذاعات الجهوية لكبريات المواعيد و التحديات التي تواجه البلاد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية