الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور و تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البيان العسكري رقم 162 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

واوضح البيان انه خلال يوم امس الأربعاء ،قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة المسمار و العرية بقطاع اتويزيكي، ومنطقة الرثراثيات قطاع الكلتة، اسفر عن تدمير مقر قيادة القاعدة المستهدفة، بالاضافة الى قصف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة انقاب العبد قطاع حوزة ومنطقة انقاب ازركي بقطاع حوزة.

و اضاف البيان ان قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت يوم امس ايضا تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة ازمول ام خملة بقطاع ام ادريكة ومنطقة لعكد بقطاع المحبس ،ومنطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد.

اما اليوم الخميس،يضيف البيان، فقد استهدف قصف وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ،مستهدفة قوات الاحتلال المغربي،التي ثكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.