لتمييز الأخبار الزائفة.. فيسبوك تضيف تصنيفات إلى الصفحات الشائعة

أعلنت شركة فيسبوك عن اختبار ميزة جديدة، تساعد المستخدمين بتزويدهم بمعلومات أكثر حول الصفحات التي يتابعونها، داخل الولايات المتحدة، كخطوة أولية قبل تعميمها على الدول الأخرى.

وقال حساب مدونة فيسبوك، في تغريدة له على تويتر " نختبر طريقة لمنح الأشخاص مزيدا من السياق حول الصفحات التي يرونها".

ووفقًا للمثال الذي أوردته المنصة، فإن التصنيفات الجديدة تظهر أسفل عنوان الصفحة في المنشورات، التي توفر سياقًا فوريًا لسبب قيام الصفحة بنشر مثل هذه المنشورات، مما قد يساعد في تقليل الالتباس.

ويمكن أن تثير منشورات فيسبوك الكثير من الجدل، حيث يلعب التفسير الخطأ دورا كبيرا في هذا المجال.

وأظهر بحث فيسبوك الخاص أن سوء الفهم الأساسي يمكن أن يكون غالبا عنصرا رئيسيا في إثارة القلق عبر الإنترنت، لذا فإن أي سياق إضافي أو معلومات توضيحية يمكن أن تساعد في تقليل الارتباك وتخفيف التوترات.

ويميل المستخدمون إلى أخذ المنشورات الساخرة على محمل الجد، حتى لو كانت تلك المنشورات من مصادر معروفة، وغالبا ما ترى ردودا غاضبة في قسم التعليقات الخاصة بهم من الأشخاص الذين يعتقدون أن المنشورات من مصادر أخبار فعلية.

وتواجه فيسبوك مشكلة كبيرة مع الأخبار الخطيرة المزيفة، وحتى المنشورات الساخرة التي يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها عملاقة الشبكات الاجتماعية جعل سياق المشاركات في آخر الأخبار أكثر وضوحا.وتقوم فيسبوك حاليًا باختبار التصنيفات الجديدة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وكانت المنصة قد أعلنت، منذ أسبوع، عن ميزة أخرى تتيح تحكم المستخدمين في المنشورات التي يودون رؤيتها، وعرضها على أصدقائهم ومتابعيهم عبر فيسبوك.