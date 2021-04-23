وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة في ذمة الله

توفي صبيحة هذا الجمعة وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 72 سنة، حسب ما علم من أقاربه.

وسيوارى الفقيد الثرى اليوم الجمعة بعد العصر بمقبرة دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، ،حسب نفس المصدر.

وشغل الفقيد منصب ووزير المالية في الفترة ما بين 14 ماي 2015 و 11 جوان 2016.

كما عين نهاية أفريل 2020 كبمعوث خاص للاتحاد الإفريقي، من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا،باقتراح من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

خلال مسيرته المهنية شغل عبد الرحمان بن خالفة العديد من المناصب بما في ذلك منصب مهندس مستشار في المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية "إينباد"، ومنصب مسؤول سامي في قطاع الري والتجهيز فضلا عن تعيينه سنة 1993 كمدير مركزي بوزارة الصيد والموارد الصيدية.

وفي 2004 أصبح المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكان كذلك عضوا في مجلس النقد والقرض ببنك الجزائر.وعين سنة 2005 أمينا عاما لجمعية البنوك المغاربية .