﻿الرئيس تبون يبعث برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد عبد الرحمان بن خالفة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،برسالة تعزية إلى عائلة وزير المالية الأسبق، الفقيد عبد الرحمان بن خالفة، الذي وافته المنية صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية : "تلقيت بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الدكتور عبد الرحمان بن خالفة".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "وإذ نتقاسم ألم الفراق مع عائلة المرحوم وأحبائه، فإننا ندعو الله تعالى أن يتغمد روحه بواسع رحمته في يوم مبارك وشهر مبارك وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)".

جراد يعزي في وفاة وزير المالية الاسبق عبد الرحمان بن خالفة

من جهته ، بعث الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، برسالة تعزية الى أسرة وزير المالية الأسبق، الفقيد عبد الرحمان بن خالفة، الذي وافته المنية صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة، مبرزا مسيرته "المتنوعة والثرية" التي جمع فيها بين النشاط الأكاديمي والعمل الميداني.

وقال الوزير الاول في رسالة التعزية: "بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله ومشيئته، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، البروفيسور عبد الرحمان بن خالفة، طيب الله ثراه، والذي اصطفاه الله عز وجل إلى جواره في شهر رمضان الفضيل، شهر الرحمة والغفران، بعد مسيرة متنوعة وثرية جمع فيها بين النشاط الأكاديمي والعمل الميداني".

وتابع السيد جراد قائلا: "إننا نفقد أحد الخبراء والكفاءات الوطنية في قطاع المالية، التي تقلدت عدة مناصب منها وزير المالية، الأمين العام لجمعية البنوك المغاربية وآخرها مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي".

وخلص الى القول: "وإذ أتقاسم معكم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، فإنني أتقدم إلى ذوي الراحل وزملائه في التدريس الجامعي بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا المولى جل جلاله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانه ويلهم ذويه جميل الصبر وعظيم السلوان.

إنه السميع المجيب".

ومن جهته، قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان تعازيه لعائلة الفقيد.

وجاء في رسالة تعزية الوزير: "إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى كافة أفراد العائلة الكريمة، ونحن في هذا الشهر الفضيل، باسمي الخاص، باسم السيد الامين العام وكافة إطارات وموظفي وزارة المالية، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جنانه وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان.