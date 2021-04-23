كورونا: 199 إصابة جديدة و 138 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الجمعة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 120.562 حالة من بينها 199 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.038 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3190 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".