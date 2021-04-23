قائمة النشاطات الاستراتيجية الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة 51 %

تم في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 30) نشر قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية و النقل ،الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 بالمائة.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 17 ابريل الجاري و الموقع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد والذي ينص كذلك ان الصناعات العسكرية المبادر بها أو المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني، تكتسي طابعا استراتيجيا و تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 بالمائة.

و تضم قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية: صناعة المواد الصيدلانية و صناعة المستلزمات الطبية و تجارة بالجملة للمواد الصيدلانية و التوزيع بالجملة للمستلزمات الطبية و شركة البحث التعاقدية و المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية و المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية و شركة الترقية و الاعلام الطبي و العلمي حول المواد الصيدلانية.

و توجد في القائمة التابعة لقطاع الطاقة والمناجم النشاطات التالية: استخراج المحروقات السائلة و الغازية و نقل المحروقات السائلة و المكثفة بواسطة القنوات و استخراج و تحضير معدن الحديد و استخراج و تحضير البوكسيت واستخراج و تحضير المعادن العادية و غير الحديدية و استخراج و تحضير المعادن و الأمزجة الحديدية و استخراج و تحضير المعادن الثمينة و استخراج و تحضير المعادن الحديدية المختلفة و استخراج و تحضير معادن الأورانيوم والمعادن الإشعاعية و استخراج و تحضير بوريطس الحديد و إنتاج الكبريت و استخراج و تحضير المواد المعدنية المختلفة و استخراج الفحم الحجري و استغلال مقالع حجر البناء و للبناء و للصناعة و استخراج و تحضير منتجات المقلع المختلفة غير الموجهة لمواد البناء و استخراج و تحضير ملح البوتاسيوم و استخراج و تحضير الأملاح بما في ذلك السبخات المالحة و استخراج وتحضير الفوسفات.

أما عن قائمة النشاطات التابعة لقطاع النقل فهي تضم ما يلي: نقل المسافرين بواسطة السكك الحديدية و نقل البضائع بالسكك الحديدية و النقل الجوي للأشخاص و النقل الجوي للبضائع و الخدمات الجوية للنقل والخدمات الجوية للفلاحة و النقل البحري للمسافرين النقل لبحري للبضائع و الملاحة الساحلية و النقل البحري الحضري و شحن و و تفريغ البضائع و تسيير الهياكل القاعدية للنقل البري لبري و مؤسسة خدمات الموانئ و خدمات المطارات و وكيل السفينة وكيل الحمولة و السمسار البحري و استغلال خدمات الطيران الخفيف و الاستئجار و التأجير الجوي.(و