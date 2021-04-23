النعامة : 48 مصابا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أصيب 48 شخصا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع اليوم الجمعة بولاية النعامة، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية قد تدخلت في حدود الساعة الحادية عشر والربع على مستوى محور الدوران بالطريق الاجتنابي لمدينة النعامة، إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط تندوف-الشلف، كان على متنها 53 راكبا.

وقد أدى الحادث إلى إصابة 48 شخصا بجروح من بينهم خمسة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة و43 لإصابات مختلفة، وفق ذات المصدر.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بتقديم لهم الإسعافات ونقلهم الى المؤسسة الاستشفائية "قادري محمد" لمدينة النعامة حيث خضع جريحان الى عمليات جراحية، مثلما أشير إليه.

وقد تنقل والي النعامة، ايدير مدباب، رفقة السلطات المحلية الى مكان الحادث ثم إلى المستشفى المذكور للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية خلال هذا التدخل، الذي أشرف عليه المدير الولائي للحماية المدنية، 40 عونا من مختلف الرتب و7 سيارات إسعاف وشاحنتي نجدة فضلا عن توفير سيارتي إسعاف تابعتين لقطاع الصحة.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.