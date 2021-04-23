الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي، في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البيان العسكري رقم 163 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و اوضح البيان انه خلال نهار امس الخميس، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، منطقة ام الدقن بقطاع البكاري.

اما اليوم الجمعة، يضيف البيان، فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تخندقات قوات الاحتلال المغربي، بمنطقة دوس بقطاع البكاري، وتمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

و اضاف البيان ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصف منطقة توارشيت بقطاع ام ادريكة ومنطقة ابيرات تنوشاد و رووس اوديات الظمران بقطاع المحبس ومنطقة الرفرافيات بقطاع القلتة، وتمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.

كما قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منطقة اجبيلات الخضر بقطاع القلتة و شمال اربيب اسويلم بقطاع حوزة، بحسب ذات البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.