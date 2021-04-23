بطولة كأس العرب 2021: شرف الدين عمارة يتنقل للدوحة لحضور مراسيم القرعة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الرئيس الجديد للفاف، شرف الدين عمارة، سيسافر يوم السبت للدوحة رفقة الأمين العام للاتحاد محمد ساعد، لحضور مراسم قرعة بطولة كأس العرب المقررة في الفترة ما بين الأول و18 ديسمبر 2021 بمشاركة اللاعبين المحليين.

وذكر الاتحاد الجزائري، في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة، أن عمارة سيلتقي العديد من رؤساء الاتحادات بالدول العربية خاصة الاتحاد القطري للعبة الذي يربطه بالاتحاد الجزائري بروتوكول تعاون، كما رجح أن يلتقي عمارة بالمدرب جمال بلماضي، في حال سمح البروتوكول الصحي بذلك.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، قرعة بطولة كأس العرب 2021، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم 2022.

وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساء، بالتوقيت المحلي، وبحضور محدود تماشيا، مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19. ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخبا عربيا، وتقام مبارياتها في ستة من ملاعب مونديال قطر 2022.

وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف والجزائر والبحرين وجزرالقمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. ومن المقرر الإعلان لاحقا عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.

وتعد بطولة كأس العرب 2021 فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.