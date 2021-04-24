تخصيص أزيد من 12 مليار دج لشراء اللقاح المضاد لكوفيد-19

خصصت الدولة مبلغ يفوق 12 مليار دج موجهة لاقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19, حسب مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية رقم 30.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-143, المؤرخ في 15 ابريل من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, والمتعلق بتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ووفقا لهذا النص, "يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره 12.737.461.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, وفي الباب رقم 44 -07 : مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاح ضد كوفيد-19 ".

وكان وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان, قد أكد في عدة مناسبات أنه سيتم تخصيص غلاف مالي "هام" لعملية شراء اللقاحات.

وشرعت الجزائر فعليا نهاية يناير الماضي في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 بعد استقبال الحصة الاولى من لقاح "سبوتنيك" . فيما تم استلام كميات اخرى من هذا اللقاح الروسي و من اللقاح البريطاني "استرازينكا" واللقاح الصيني "سينوفارم" شهري فبراير ومارس.

وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن حملة التلقيح ضد كوفيد-19 "ستتسارع" شهر ابريل المقبل مع استلام كمية تقدر ب920 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك".