تفريغ كميات إضافية من البطاطا في 11 ولاية لخفض الاسعار

شرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم, اليوم السبت, في عملية إخراج كميات إضافية "معتبرة" من البطاطا عبر 11 ولاية من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار, حسبما أفادت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتخص هذه العملية الجديدة كل من قالمة, سوق اهراس, الطارف, سكيكدة, قسنطينة, جيجل, عنابة, غليزان, سيدي بلعباس, وهران, الجزائر, يضيف منشور للوزارة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خاصة خلال مرحلة الفراغ التي تسبق دخول الإنتاج الموسمي للبطاطا المبكرة, يضيف ذات المصدر.

وأوضحت الوزارة أن عملية إخراج مخزون البطاطا تتم لدى اربع متعاملين مخزنين وذلك بالتنسيق مع كل من الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم ومديريات المصالح الفلاحية وكذا مديريات التجارة عبر الولايات.