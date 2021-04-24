﻿ رابطة كرة القدم المحترفة تقرر إعادة بعث لجنة التفكير

قررت رابطة كرة القدم المحترفة إعادة بعث لجنة التفكير، عقب اجتماع بين مسيري الهيئة، ورؤساء وممثلي أندية بطولة الرابطة الأولى ، حسبما أعلنته الهيئة المكلفة بتسيير المنافسة المحترفة.

وستشرع هذه اللجنة في عملها اليوم السبت و"سترسل استنتاجاتها خلال الاجتماع المقبل للرابطة مع أندية الرابطة الأولى، المقرر يوم الأربعاء 28 افريل" وفق ما أوضحه بيان الهيئة الكروية المحترفة.

وخلال هذا الاجتماع تطرق رئيس الرابطة الى عدة نقاط تتعلق بوضعية الكرة المحلية المحترفة، مؤيدا في نفس الوقت، إعادة احياء لجنة التفكير حول المشاكل التي تعيشها الاندية وتقديم ملف مكتوب يتضمن اهم مطالب الأندية، والذي سيتم عرضها على المكتب الفيدرالي".

و أمام هذه اللجنة أياما قليلة لتقديم الوثيقة التي ستسمح بتسوية عدة مشاكل تخص الكرة الوطنية حسب المبادرين بهذا المشروع.(