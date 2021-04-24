المصارع حسين دايخي ممثل الجزائر الوحيد في دورة لشبونة للكاراتي

سيكون المصارع الجزائري، حسين دايخي، ممثل الجزائر الوحيد في دورة لشبونة للكاراتي ، المقررة من 30 ابريل الى 2 مايو المقبل، في اطار تأهيليات الالعاب الاولمبية بطوكيو، حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وكانت المديرية الفنية الوطنية تعتزم ، إشراك 16 رياضيا في هذه الدورة (8 رجال و 8 سيدات)، قبل ان تقلص من عدد المشاركين الى مصارع واحد ، يتمثل في حسين دايخي، الذي سيُنازل في الكوميتي - + 84 كلغ.

ولم تكشف الهيئة الفديرالية ، عن أسباب تقليص عدد المشاركين في دورة لشبونة.

والمصارعون الرجال الأربعة الذين كان من المفروض تمثيل الألوان الوطنية في الكوميتي هم : سامي تاس (-60 كلغ)، محمد فيصل بوعقل (-67 كلغ)، يانيس لارجان (75 كلغ) وسامي ابراهمي (-84 كلغ)، بينما لدى السيدات، فيضم منتخب الكوميتي كل من : إيمان طالب (-50 كلغ)، وداد دراو (- 55 كلغ)، مايدي شايمة (-61كلغ)، لمياء معطوب ولبنة مقداس (+68 كلغ).

وفي اختصاص الكاتا، كان سيشارك ، عند الرجال معاد كيتس، سمير لكروط وعبد الحكيم حواء وكذا يامينة بلعباس ، كاميلية حاج سعيد وريان سلاقجي، لدة السيدات.

وتعد دورة لشبونة ، محطة تحضيرية للمنافسة المقبلة التي ستقام من 11الى 13 مايو ، في العاصمة الفرنسية باريس والمؤهلة الى الألعاب الاولمبية بطوكيو .