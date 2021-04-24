﻿ ميهوبي يوجه تعليمات لانجاز آبار ومناقب بــ"صورة مستعجلة " وبـ" آجال محددة " لتزويد المواطنين بالماء الشروب

وجه وزير الموارد المائية، السيد مصطفى كمال ميهوبي، اليوم السبت، تعليمات إلى مدراء الشركات تحت الوصاية بالالتزام بإنجاز الآبار و المناقب بصورة مستعجلة من اجل ضمان و تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وتم إسداء هذه التعليمات خلال اجتماع عمل خصص لمتابعة و تقييم مدى تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز الآبار و المناقب، الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع و المدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، يضيف نفس المصدر.

و شدد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار استمرارية تأمين تزويد مختلف الولايات بالماء الشروب بالاعتماد على المياه الجوفية، على الالتزام بإنجاز الآبار و المناقب بصورة مستعجلة مع احترام أجال استلامها إضافة إلى الرفع من وتيرة الأشغال و عن ضرورة تحسين الخدمة العمومية للمياه التي يوليها القطاع أهمية بالغة.

وفي هذا السياق، أكد السيد ميهوبي على التحضير المستمر لتغطية الطلب على هذا المورد الاستراتيجي الهام مع وضع كافة الإمكانيات المادية و البشرية بهدف تجسيد البرنامج الاستعجالي التكميلي الخاص بالمناقب من خلال تفعيل التنسيق و تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في قطاع الموارد المائية، وفق لذات البيان.