الجيش الصحراوي يواصل قصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة إستهدفت تخندقات قوات الإحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار), حسب ما أفاد البيان العسكري رقم 164 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه خلال نهار أمس الجمعة قصفت وحدات الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي في المواقع التالية: منطقة توارشيت قطاع ام ادريكة, منطقة ابيرات تنوشاد قطاع المحبس, منطقة رووس اوديات الظمران قطاع المحبس و شمال اربيب اسويلم قطاع حوزة.

أما اليوم السبت - يضيف البيان - فقد قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الإحتلال في منطقة رووس الشيظمية قطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الإحتلال المغربي التي "تكبدت خسائرا فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" حسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية.