انشاء مجموعة متخصصة مختلطة بين سوناطراك و المشجعين للمشاركة في تسيير ﻿مولودية الجزائر

تم انشاء مجموعة متخصصة بين مجمع سوناطراك و مشجعي نادي مولودية الجزائر للمشاركة في تسيير الفريق, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الطاقة.

و حسب البيان فإن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الطاقة و المناجم بحضور ممثلي رؤساء لجان انصار الفريق و قدامى اللاعبين.

و شهد اللقاء مشاركة وزارة الطاقة و المناجم و وزارة الشباب و الرياضة و والي الجزائر العاصمة و الرئيس المدير العام لسوناطراك.

و ذكر البيان انه بعد نقاش "بناء" تم التطرق الى العديد من النقاط من اهمها مركز التكوين بزرالدة و الذي سوت سوناطراك وضعيته المالية و الادارية".

و عليه, دعا الوالي ممثلي الانصار و اللاعبين القدامى للعميد و سوناطراك الى جلسة عمل يوم غد الاحد 25 ابريل 2021 بغرض اعداد جدول الاعمال.

أما بخصوص ضم المؤسسة الرياضية ذات الاسهم لمولودية الجزائر و المجمع الرياضي البترولي, اوضحت الوزارة في بيانها ان "العملية بدأت و لازالت مستمرة بالتعاون مع مختلف القطاعات و السلطات المعنية".

اما فيما يتعلق بتسيير المؤسسة الرياضية لمولودية الجزائر تم الاتفاق على وضع مجموعة متخصصة تضم سوناطراك و ممثلي الانصار للمشاركة في تسيير النادي.

و بخصوص المنشآت القاعدية, ذكر البيان انه "تم اقتراح ملعب الدويرة من طرف مختلف لجان الانصار و اللاعبين القدامى ليكون ملعبا خاصا بالنادي" على ان يتم مناقشة الاقتراح لاحقا.

من جهته قبل والي العاصمة دراسة "امكانية منح محلات لبيع المستلزمات الرياضية للنادي و محلا أخر لانشاء متحف".