سائقي الدراجات النارية يتسببون في ما يقارب 20 %من حوادث المرور

دعا اليوم السبت بالجزائر العاصمة رئيس المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، خلال تنظيم تظاهرة على مستوى موقف سيارات ملعب 5 جويلية لسائقي الدراجات النارية تهدف إلى تحسيسهم و اشراكهم في حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار "رمضان دون أحزان" ، سائقي الدراجات النارية، سيما الشباب منهم، إلى التحلي بأخلاق الدراج المثالي من خلال احترام قانون المرور وارتداء وسائل الوقاية كالبدلة و الخودة، مشيرا إلى أن سائقي الدراجات النارية يتسببون في ما يقارب 20 بالمائة من حوادث المرور رغم أنهم لا يمثلون سوى 2 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات.

من جهته، أكد عميد الشرطة زواوي رابح، رئيس مكتب الاتصال بمديرية الامن العمومي للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه المبادرة التي نظمتها المندوبية بمشاركة جميع الفاعلين خلال رمضان تهدف أساسا الى تحسيس أصحاب الدراجات النارية بضرورة الالتزام بقواعد الوقاية و التقيد بالإجراءات القانونية لاسيما تجنب السياقة بدون رخصة و تفادي المناورات الخطيرة خاصة قبيل الافطار، مشيرا إلى أن ما يفوق 20 بالمائة من الحوادث المميتة سببها الدراجات النارية.

بدوره، أكد النقيب مخلوفي أمين، ممثلا عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أن هذه الحملة التحسيسية تندرج في إطار مواصلة الحملات التحسيسية التي تنظمها قيادة الدرك الوطني تزامنا مع شهر رمضان و تستهدف مستعملي الطريق و غايتها أيضا تعزيز تواجد الدرك في الزمان و المكان.

و بالمناسبة، دعا ذات المسؤول مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة وتفادي السياقة عند التعب و الإرهاق أو قلة النوم و كذا عدم التوتر و المشاحنة و المناورة الخطيرة في الطرقات.

من جانبها، دعا ممثلو جمعيات على غرار "البركة" السائقين الى التزام الحذر و عدم الإفراط في السرعة لأن الحادث، كما قالوا، يتسبب عادة اما في الوفاة أو الإعاقة.