الجولة ال13 لرابطة الثانية: شبيبة بجاية تلتحق بالصدارة في الوسط اتحاد عنابة يحافظ على الطليعة في الشرق وريادة مشتركة في الغرب

التحقت شبيبة بجاية بكرسي الصدارة في مجموعة الوسط إثر تعثر أمل الأربعاء، بينما حافظ اتحاد عنابة على الطليعة في مجموعة الشرق، في حين عادت الصدارة المشتركة في مجموعة الغرب بين مستقبل واد سلي وجمعية وهران، يوم السبت، عقب إجراء مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

ففي مجموعة الوسط، التحقت شبيبة بجاية بأمل الأربعاء في مركز الصدارة بفضل فوزها بميدان متذيل الترتيب اتحاد البليدة (1-0)، مستغلا خسارة "الأمل" خارج قواعده ضد اتحاد الأخضرية (0-1).

وبهذا، يتقاسم أمل الأربعاء وشبيبة بجاية المرتبة الأولى برصيد 24 نقطة لكل منها، في حين تعثرت مولودية بجاية بميدانها أمام رائد القبة الذي فرض عليه التعادل (1-1)، رغم تقدمه في النتيجة، ليحتل "الموب" الصف الثالث بواقع 22 نقطة، بينما عاد العاصميون إلى الديار بنقطة ثمينة تضعهم عند المركز الثامن بمجموع 16 نقطة.

من جانبه، يواصل اتحاد الحراش سلسلة التعثرات، حينما تعادل بملعبه ضد أمل بوسعادة (1-1)، ليتدحرج فريق "الصفراء" نحو المركز الخامس (18 ن)، بمعية نجم بن عكنون الذي تعرض لهزيمة مباغتة بمعقله على يد شباب بني ثور(1-2)، هذا الأخير يرتقي للصف التاسع (15 ن).

وفي مجموعة الشرق، حافظ اتحاد عنابة على مركز القيادة بفضل تحقيقه الفوز الثاني تواليا، حيث تجسد بميدانه أمام مولودية قسنطينة (2-1)، في حين يبقى اتحاد الشاوية في المطاردة المباشرة إثر تفوقه العريض على صاحب المؤخرة مولودية باتنة (3-1).

وعلى ضوء هذه النتائج، بلغ أبناء "بونة" 28 نقطة في الطليعة، متبوعا بفريق الشاوية بمجموع 26 نقطة، تليها هلال شلغوم العيد ثالثا(23)، بعدما اكتفى هذا الأخير بالتعادل ضد شباب اولاد جلال (0-0).

أما في مجموعة الغرب، عاد مستقبل واد سلي إلى الريادة ولو بالشراكة بفضل انتصاره على ضيفه مولودية سعيدة (2-0)، مستفيدا من تعثر شريكه في الصدارة، جمعية وهران بميدانها أمام شبيبة تيارت (1-1)، وادي سلي و فريق "المدينة الجديدة" يتوفران على 28 نقطة، بينما يحل شباب تموشنت ثالثا (27 ن) إثر فوزه ضد مولودية سعيدة (2-0).

النتائج الكاملة:

مجموعة الشرق

هلال شلغوم العيد- شباب اولاد جلال 0-0

اتحاد الشاوية - مولودية باتنة 3-1

اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة 2-1

جمعية الخروب - اتحاد خنشلة 0-1

شباب باتنة - دفاع تاجنانت 1-0

مولودية العلمة - نجم التلاغمة 2-2

مجموعة الوسط

اتحاد الأخضرية - أمل الأربعاء 1-0

اتحاد الحراش - أمل بوسعادة 1-1

اتحاد البليدة - شبيبة بجاية 0-1

مولودية بجاية - رائد القبة 1-1

وفاق المسيلة - وداد بوفاريك 1-1

نجم بن عكنون - شباب بني ثور 1-2

مجموعة الغرب

جمعية وهران - شبيبة تيارت 1-1

مستقبل واد سلي - مولودية سعيدة 2-0

شباب تموشنت - اتحاد الكرمة 2-1

شباب عين وسارة - صفاء الخميس 2-1

جيل عين الدفلى - شباب واد أرهيو 2-1

اتحاد الرمشي - أولمبي أرزيو 3-0