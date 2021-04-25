محمد عرقاب للإذاعة : 6.8 ملياردولار رقم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من 2021

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن تحقيق 6.8 مليار دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بإنتاج يقدر بـ 46.7 مليون طن مكافيء بترول منها 24 مليون طنا موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي .

وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب وخلال إطلالته هذا الأحد على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى وصف هذا المؤشر بالجيد الذي يشجع على بلوغ الاهداف المسطرة حتى نهاية السنة بالنظر إلى الانتعاش الطفيف "جدا" المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وقال عرقاب إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا، تزامنا ولجوء العديد من البلدان الى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد 19

المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز يتطلب يقول عرقاب اهتمامنا أكبر للتحكم فيه من خلال وضع عدة برامج لتنويع مصادر الطاقة و ترشيدها وهنا يبرز دور التنسيق مع وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة التي تشرف على مرافقة الشركة المختلطة لسونلغاز و سواطراك والمستحدثة مؤخرا.

ربط 25653 منزل بالكهرباء و 11623بالغاز في مناطق الظل

مشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء و الغاز تحظى بعناية خاصة في برنامج الوزارة ،حيث تم في هذا الصدد و حسب وزير القطاع ربط 25653 منزل بالكهرباء و 11623بالغاز والعملية متواصلة لاستلام 1753 منطقة مزودة بالكهرباء و 1655 منطقةأخرى مربوطه بالغاز قريبا .

ولدى تطرقه لمشروع استغلال غار جبيلات أبرز عرقاب بأن الدراسة الأولية المدققة و المعمقة للمشروع التي تنجز مع الشريط الصيني سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر ليتم التوقيع مباشرة على العقود و الشروع في العمل.

المصدر : الاذاعة الجزائرية