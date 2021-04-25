تصفيات مونديال 2022: مقابلة بوركينا فاسو - الجزائر تقام بالسنغال

ستقام المقابلة التي تجمع المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بنظيره من بوركينا فاسو, في اطار تصفيات كأس العالم 2022, بملعب "لات ديور" لمدينة ثييس السنغالية, بسبب العقوبة المسلطة من قبل الكونفدرالية الإفريقية على ملعب "4 أوت" بواغادوغو لعدم مطابقته للمعايير, حسب ما أفادت به يوم السبت الصحافة السنغالية نقلا عن وزارة الرياضة المحلية .

و من المقرر أن تقام هذه المقابلة في الفترة الممتدة من 11 الى 14 جوان المقبل , لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الاولى التي تضم كذلك منتخبي النيجر و جيبوتي .

وبهذا الخصوص, اكد وزير الرياضة السنغالي ماتار با في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السنغالية : "لقد تلقينا طلبا من اخواننا من بوركينا فاسو من اجل استضافة هذه المقابلة و قد اعطينا موافقتنا الفورية".

و امتد تأثير العقوبة المسلطة على ملعب "4 أوت" بواغادوغو حتى للأندية البوركينابية باعتبار ان نادي ساليتاس قد اجبر على استقبال جاراف السنغالي بملعب بورتو-نوفو بالبنين في مقابلة تدخل في إطار كأس الكونفدرالية.

و سيتنقل منتخب بوركينا فاسو في خرجته الأولى في هذه التصفيات الى نيامي لمواجهة منتخب النجير في الفترة ما بين 5 و 8 جوان, قبل "استقبال" المنتخب الوطني الجزائري في الجولة الثانية .

و سيستهل اشبال الناخب الوطني جمال بلماضي غمار التصفيات العالمية باستقبال منتخب جيبوتي يوم 5 جوان المقبل على الساعة 00ر20 بملعب "مصطفى تشاكر" (البليدة).

و ستقتطع المنتخبات التي تتصدر ترتيب المجموعات العشر تأشيرة التأهل الى مباريات السد المقررة شهر نوفمبر المقبل. و ستسفر عملية القرعة عن خمس مواجهات, ذهابا و ايابا, مع الاخذ بعين الاعتبار ترتيب الاتحاد الدولي (فيفا), لتحديد الممثلين الخمسة للقارة الإفريقية في مونديال 2022 بقطر( 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر ).