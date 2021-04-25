برمضان: الإعلان عن تركيبة المرصد الوطني للمجتمع المدني خلال الأيام القادمة

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أن تركيبة المرصد الوطني للمجتمع المدني سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأوضح نزيه برمضان على هامش الورشة الخاصة بحماية الطفولة أنه خلال الأيام القادمة سيعين رئيس المرصد من طرف رئيس الجمهورية ليتم بعدها وفقا لنص المرسوم بتكليف لجنة خاصة بوضع معايير لعضوية هذا المرصد.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا المرصد سيضم 50 عضوا من كفاءات المجتمع المدني الجزائري من داخل وخارج الوطن حيث سيتم اشراك أبناء الجالية الوطنية.

وذكر برمضان أن الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة ستساهم من خلال وزنها وتجربتها وخبرتها في ترقية دور المجتمع المدني وايصاله إلى مستوى الشريك والحليف الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية ووضعه في صلب البرنامج.

المصدر:الإذاعة الجزائرية