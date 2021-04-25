الصحراء الغربية: الاتحاد الأوروبي "يؤكد دعمه الكامل" للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب التطورات الأخيرة" في الصحراء الغربية و"يجدد التأكيد على دعمه الكامل" للمسار الذي تقوم به الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وعادل ودائم ومقبول لطرفي النزاع في الأراضي المحتلة.

و أوضح السيد بوريل في رده على سؤال كتابي من النائب التشيكي توماس زديشوفسكي (حزب الشعب الأوروبي، الموالي للمغرب) بشأن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات الأخيرة" في الصحراء الغربية.

وأضاف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في جوابه على النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي، عما إذا كانت خدمة العمل الخارجي الأوروبي تعتزم السير على خطى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي أبدت دعمها لقرار ترامب، أن "الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه الكامل للمسار الذي تقوم به الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين فيما يخص مسألة الصحراء الغربية، وفقا للوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، شدد السيد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي، "ينتظر باهتمام تعيين مبعوث شخصي للأمم المتحدة والاستئناف السريع للمحادثات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.