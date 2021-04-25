معهد باستور:الانقطاعات المسجلة في لقاحات الاطفال سيتم استدراكها نهاية الاسبوع الجاري

أكد مصدر مسؤول بمعهد باستور الجزائر هذا الأحد أن الانقاطاعات المسجلة في لقاحات الاطفال خلال الايام الاخيرة سيتم "استدراكها نهاية الاسبوع الجاري مع استلام كميات هامة من هذه المادة".

وقد سجلت معظم مراكز التلقيح تذبذبا في لقاحات الاطفال التي تدخل في اطار الرزنامة الوطنية للقاحات هذه الفئة تخص ذلك المضاد للسل (بي.سي.جي) والمضاد للنكاف والبوحمرون (ار.أو .أر) والمضاد للشل الذي يأخذ عن طريق الفم.

وكان المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار،أكد الجمعة الفارط أن السلطات العمومية اتخذت "اجراءات عاجلة" لاقتناء مختلف اللقاحات الموجهة للاطفال مع "نهاية شهر أفريل الجاري".

وطمأن ذات المسؤول جميع المواطنين بأن اللقاح سيصل تدريجيا إلى الجزائر مع نهاية هذا الشهر وبداية ماي المقبل مما سيمكن، كما قال، كل الاطفال من الاستفادة من حقهم من الجرعات الضرورية في هذا المجال.

وكان الوزير الاول،عبد العزيز جراد،دعا خلال لقاء الحكومة الاخير وزارة الصحة الى "التعجيل باقتناء اللقاحات اللازمة سواء تعلق الامر بلقاحات الاطفال أو تلك الموجهة لمكافحة كوفيد-19 ".