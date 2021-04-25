أبي بشراي يؤكد أن صحة الرئيس غالي في تحسن مستمر

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشراي البشير, هذا الأحد, أن ‏صحة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, في تحسن مستمر وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب السيد بشراي , في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر, أن "صحة الرئيس غالي في تحسن مستمر" , متمنيا له الشفاء "ليعود بين ظهران شعبه لمواصلة قيادته في هذا الظرف الحساس والمفصلي من كفاحنا الوطني".

وكانت رئاسة الجمهورية الصحراوية قد أكدت أن صحة الرئيس غالي "لا تدعو للقلق" وأنه يتماثل للشفاء, وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للرئاسة مساء الخميس "إن رئيس الجمهورية , الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, قيد العلاج والمراقبة الصحية منذ عدة أيام على إثر إصابته بفيروس كوفيد-19".