تبذير 535 طنا من مادة الخبز بين 13 إلى 24 أفريل

كشفت وزارة التجارة في بيان لها انه تم تسجيل على المستوى الوطني، خلال المدة المتراوحة ما بين 13 إلى 24 أفريل تبذير 535 طن من مادة الخبز (أكثر من 2.1 مليون خبزة) بقيمة مالية قدرت بـ 20 مليون دينار جزائري.

وجاء في ذات البيان هذا الاثنين:" في إطار الحملة الوطنية للقضاء على ظاهرة تبذير الخبز وبالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المواطنين أنه تم تسجيل على المستوى الوطني، خلال المدة المتراوحة ما بين 13 إلى 24 أفريل 2021 (12 يوما الأولى فقط من شهر رمضان) تبذير535 طن من مادة الخبز (2.139.884 خبزة) ما يعادل 45 طن/ اليوم (178.323 خبزة)".

وأوضحت الوزارة ان القيمة المالية للكميات المبذرة قدرت بـ 20 مليون دينار جزائري ما يمثل أكثر من 1 مليون و نصف دينارجزائري في اليوم.

ومن بين 58 ولاية تم خلال هذه الفترة تسجيل ولايات هي الأكثر تبذيرا للخبز و هي البليدة (321.924 خبزة)، بشار (161.648 خبزة)، تلمسان (150.696 خبزة)، الجلفة (139.364 خبزة)، عنابة (118.680 خبزة)، تبسة (115.152 خبزة)، و وهران (108.200 خبزة).

وفي هذا السياق، ذكرت الوزارة بأن الجزائر استوردت كميات كبيرة من القمح اللين لضمان إنتاج الدقيق الموجه للخبازة حيث استوردت سنة 2017 كمية 6.832.777 طن ما يعادل 1،4 مليار دولار و 7.179.399 طن ما يعادل 1،6 مليار دولار سنة 2018 و 5.800.844 طن ما يعادل 1،3 مليار دولار سنة 2019.

ووجهت وزارة التجارة دعوة للمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية و عدم اقتناء الخبز إلا بالكمية التي يحتاجونها.

و"يعتبر المستهلك الجزائري من بين الشعوب الأكثر استهلاكا لمادة الخبز طيلة أشهر السنة ويزداد الاستهلاك خلال شهر رمضان بصفة خاصة، مما يؤدي إلى تفاقم التبذير و هدر هذه المادة النبيلة"، تضيف الوزارة داعية "الى مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي لا تمت لا للإسلام ولا للمسلمين بصلة"