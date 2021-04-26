تزايد مرضى كورونا بمستشفى مصطفى باشا ودعوات للالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب موجة ثالثة

يشهد مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة تزايدا في عدد الحالات الاستشفائية لحالات الاصابة بكوفيد 19 ،في الوقت الذي يحذر فيه المختصون من خطر السلالات الجديدة والتوجه نحو موجة ثالثة من الوباء.

وفي السياق أكدت الطبيبة العامة بمصلحة كوفيد 19بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا فيروز حليمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على "تسجيل ارتفاع محسوس في عدد المصابين بكورونا خلال الآونة الأخيرة وضغط كبير على المستشفيات التي تعاني من الاكتظاظ، وبالتالي لا يمكنها استقبال كل الحالات، خاصة الحرجة التي تستدعي غرف الانعاش".

وقدمت الطبيبة عدة نصائح لتجنب زيادة عدد المصابين منها ضرورة احترام المواطنين للشروط الوقائية لمنع انتشار الفيروس، خاصة مع ظهور السلالة الجديدة، بالتزام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار ومنع كل انواع التجمعات .

ويبقى وعي المواطنين بالاحترام الصارم للبروتوكول الصحي هو السبيل الوحيد للحد من تفشي الوباء.

المصدر:الإذاعة الجزائرية