قرعة كأس العرب فيفا-2021: الجزائر ضمن الوعاء الأول

وضعت الجزائر في الوعاء الأول تحسبا لعملية سحب القرعة لكأس العرب فيفا-2021, المقررة سهرة الثلاثاء على الساعة 00ر19 بالتوقيت الجزائري بدار الأوبرا في الحي الثقافي كاتارا بالدوحة.

وستجري البطولة على مرحلتين بمنافسة تمهيدية تخص 14 فريقا الأضعف في الترتيب بصيغة سبع مباريات بإقصاء مباشر, ثم منافسة نهائية بصيغة مرحلة المجموعات, متبوعة بالدور ربع النهائي, نصف النهائي والنهائي.

وباعتبارها البلد المنظم, وضعت قطر في المركز الأول للمجموعة الأولى, كما وضعت الجزائر حاملة لقب كأس أمم إفريقيا, في المركز الأول للمجموعة الرابعة.

وستكون الكريتان اللتان تضمان الجزائر و قطر بلونين مختلفين مقارنة بالكريات الأخرى.

وستقام مراسم القرعة بحضور محدود تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19", وبتواجد عدد من رؤساء الاتحادات وممثلين عن الطواقم الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة الإقليمية الذين بدأوا بالتوافد على الدوحة.

وتعد البطولة العربية بمثابة اختبار لدولة قطر قبيل عام على استضافة نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية, حيث تقام منافساتها على ستة من ملاعب المونديال الثمانية, كما ستكون فرصة للوقوف على العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بتلك الملاعب.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة 12 منتخبا من آسيا و11 من إفريقيا, هي قطر المضيفة, والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ويشارك الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, شرف الدين عمارة, في حفل سحب قرعة كأس العرب بقطر, حيث من المحتمل أن يغتنم الفرصة لملاقاة الناخب الوطني, جمال بلماضي.

تركيبة الأوعية تحسبا لعملية سحب القرعة:

الوعاء 1: قطر, تونس, الجزائر, المغرب

الوعاء 2: مصر, العربية السعودية, العراق

الوعاء 3: سوريا, الفائز من لقاءات: عمان-الصومال, لبنان-جيبوتي, الأردن-جنوب السودان

الوعاء 4: الفائز من لقاءات: البحرين-الكويت, موريتانيا-اليمن, فلسطين-جزر القمر, ليبيا-السودان.