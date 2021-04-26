كورونا :190 إصابة جديدة ،141 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

26/04/2021 - 16:12

سجلت 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 141 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه، هذا الإثنين، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.112 حالة من بينها 190 إصابة جديدة ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.440 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.217 حالة.

وحسب نفس المصدر، يوجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار،توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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