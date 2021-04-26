الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: الجمعية العامة الانتخابية "المكررة" يوم الخميس

تنعقد الجمعية العامة الانتخابية "المكررة" للاتحادية الجزائرية لكرة اليد يوم الخميس (00ر11سا) بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الرياضة بدالي ابراهيم ( الجزائر العاصمة), حسبما أعلنته الاثنين لجنة الترشيحات للهيئة الفدرالية.

وألغت اللجنة الوطنية لمتابعة مسار تجديد هياكل الهيئات الرياضية الوطنية نتائج الجمعية العامة الانتخابية الخاصة بالاتحادية الجزائرية لكرة اليد المنعقدة في 12 ابريل, عقب الطعن الذي تقدم به عدة اعضاء, منهم دوبالا مصطفى وعليوي الطاهر حول اجبارية تطبيق الصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والمتعلقة بالحصول على نسبة 50 % + 1 من الأصوات للفوز بمقعد الرئاسة.

كما ذكرت اللجنة سببا آخر يتعلق بإلغاء نتائج الجمعية العامة الانتخابية وهو "مشاركة بوقرة نعيم بصفته عضوا فيدراليا في المكتب المنتهية عهدته إلا أنه فقد هذه الصفة منذ 2017".

وكان حبيب لعبان, الرئيس المنتهية عهدته, قد انتخب على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد للعهدة الأولمبية 2021-2024, خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت يوم الاثنين 12 أبريل بالجزائر العاصمة, بعدما نالت قائمته 50 صوتا من أصل ال99 المعبر عنها, مقابل 33 صوتا لقائمة رئيس رابطة بجاية, الطاهر عليوي و 16 لصالح رئيس نادي شبيبة أمل سكيكدة, ياسين عليوت.