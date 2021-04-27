كأس العرب: إجراء القرعة مساء هذا الثلاثاء

تجرى، مساء هذا الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، قرعة كأس العرب في نسختها الأولى، والتي ستقام خلال الفترة من 01 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وسيشارك في البطولة إلى جانب الجزائر كل من قطر ، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وقال صالح عبود المكلف بالإعلام لدى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في تصريح للقناة الأولى، إن البطولة ستكون فرصة للمنتخب الوطني المحلي للبروز وإثبات جدارته.

وكشف عن لقاء منتظر بين المدرب الوطني جمال بلماضي، والرئيس الجديد للإتحادية، شرف الدين عمارة، للحديث عن مستقبل المنتخب في الإستحقاقات المقبلة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية