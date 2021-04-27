مدوار : الإبقاء على "داربي" شباب بلوزداد-اتحاد الجزائر يوم الجمعة بملعب 20 أوت

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, عبد الكريم مدور, هذا الثلاثاء, أن "الداربي" العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر, سيلعب "كما كان مبرمجا من قبل", يوم الجمعة بملعب 20 أوت 55 على (00ر16), في إطار تسوية رزنامة الجولة 18 للرابطة الأولى.

وقال مدوار" "لا أقول أن الرابطة رفضت تغيير برمجة المباراة, لكننا ملزمون باحترام الرزنامة المسطرة.و عليه فإن الداربي سيجرى في موعده يوم الجمعة".

وعبرت إدارة الشباب عن رغبتها في تغيير برمجة اللقاء إلى يوم السبت وبملعب 5 جويلية 62 خلال السهرة, كون هذا الأخير سيحتضن مباراة مولودية الجزائر-نجم مقرة يوم الجمعة (30ر22).

كما أشار مدوار إلى أن هيئته رفضت طلبات أندية أخرى بتغيير مكان خوض لقاءاتها.

وأضاف "هناك فرق أخرى طلبت تغيير مكان مباراتها إلا أننا رفضنا تفاديا لإثارة البلبلة.لأن هناك برنامجا يجب احترامه ".

وفضلا عن مقابلتي شباب بلوزداد-اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر-نجم مقر, تمت برمجة مباراة ثالثة يوم السبت الفاتح مايو بين شبيبة سكيكدة ووفاق سطيف والتي ستكون آخر مواجهة تدخل في إطار تسوية الرزنامة, على أن تنطلق مرحلة الإياب يوم الثلاثاء 4 ماي.

المصدر: واج